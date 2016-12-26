Rekor için gözler Avrupa ve Rusya’da
Türkiye’nin lokomotif sektörü olan otomotiv 2016’yı 23,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanıyor.
Sektör 2017’de ise parite kayıplarına karşın ihracatı 25 milyar dolara çıkararak 2008’e ait olan rekoru kırmayı hedefliyor.
Otomotivciler 2017’de özellikle Avrupa ve Rusya pazarlarındaki gelişmelere odaklanacak.
Bu arada ÖTV artışının ise ilk çeyrekte iç pazarda daralma getireceği tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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