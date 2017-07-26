Ticariye çözüm için kiralama formülü!

Temmuz 26, 2017 0 Yorum 51 Okunma
Ticariye çözüm için kiralama formülü!

2017’nin ilk yarısında üretim ve ihracatta rekor kıran otomotiv sektörünü ticarideki durum düşündürüyor.

İlk altı ayda otomobil üretimi yüzde 36 artarken ticari araç üretimi yüzde 6 azaldı.

Otomobilde iç pazardaki daralma ihracatla aşılırken ticari araçtaki sıkıntıya henüz çare bulunamadı.

Sektör, hurda teşviki ve ticari araç kiralamanın önünün açılması talebinde bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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