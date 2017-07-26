Ticariye çözüm için kiralama formülü!
2017’nin ilk yarısında üretim ve ihracatta rekor kıran otomotiv sektörünü ticarideki durum düşündürüyor.
İlk altı ayda otomobil üretimi yüzde 36 artarken ticari araç üretimi yüzde 6 azaldı.
Otomobilde iç pazardaki daralma ihracatla aşılırken ticari araçtaki sıkıntıya henüz çare bulunamadı.
Sektör, hurda teşviki ve ticari araç kiralamanın önünün açılması talebinde bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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