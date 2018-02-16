Tofaş’ta marj iyileşmesi sürecek
“Tofaş, 2017’de beklentilerin altında 271 bin adet ihracat gerçekleştirdi.
Fiat Avrupa bayilerindeki stok ayarlaması ve Tipo/Egea modelinin filo satışlarında beklentilerin altında performans göstermesi, ihracatın daha zayıf gerçekleşmesine neden oldu.
2018’de, hafif ticari araç ihracatında PSA ile 2017 sonu sona eren 16 bin adetlik kontrat nedeniyle zayıf performans, 290 bin adetlik ihracat ve yüzde 7 büyüme bekliyoruz.
Tofaş’ın Bursa fabrikasındaki maliyet kısıcı adımlar ve TL’nin Euro’ya karşı değer kaybının katkısıyla sağlanan marj iyileşmesi, 2018’de de sürecek. 2018 ve 2019’da FVAÖK marj* tahminlerimiz sırasıyla yüzde 10,7 ve yüzde 10,2.
Tofaş’ın 2018 Nisan’da hisse başına 1,5 TL temettü dağıtacağını öngörüyor, yüzde 5 temettü verimi bekliyoruz. Tofaş için ‘al’ tavsiyemiz ve 38 TL hedef fiyatımız var.”
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