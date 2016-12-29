Yerli otomobil elektrikli olmalı
Türkiye’de bir süredir yerli otomobil geliştirme isteği var. Yeni Türkiye’nin önemli konularından biri de herhalde bu olacak.
Dünyada üretilen araçlar giderek daha çevre dostu ve ekonomik özelliklerle donatılıyor.
Renault Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Türkiye’de de yerli otomobil üretiminde daha yüksek teknoloji kullanan, otonom, elektrikli otomobillerin üzerine gidilmeli” diye konuşuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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