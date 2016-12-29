Yerli otomobil elektrikli olmalı

Aralık 29, 2016 0 Yorum 31 Okunma
Yerli otomobil elektrikli olmalı

Türkiye’de bir süredir yerli otomobil geliştirme isteği var. Yeni Türkiye’nin önemli konularından biri de herhalde bu olacak.

Dünyada üretilen araçlar giderek daha çevre dostu ve ekonomik özelliklerle donatılıyor.

Renault Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Türkiye’de de yerli otomobil üretiminde daha yüksek teknoloji kullanan, otonom, elektrikli otomobillerin üzerine gidilmeli” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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