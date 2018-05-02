Yetki belgesine geçiş ikinci ele gaz verecek
İkinci el otomobil satışları için getirilen ‘yetki belgesi’ zorunluluğu 13 Mayıs’ta başlayacak.
2017’yi 5 milyonun üzerinde satışla tamamlayan ikinci el oto pazarı, sıfır otomobil fiyatlarının kur artışları nedeniyle artmasıyla bu yıl çift haneli büyüyecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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