Yetki belgesine geçiş ikinci ele gaz verecek

Mayıs 2, 2018 0 Yorum 107 Okunma
Yetki belgesine geçiş ikinci ele gaz verecek

İkinci el otomobil satışları için getirilen ‘yetki belgesi’ zorunluluğu 13 Mayıs’ta başlayacak.

2017’yi 5 milyonun üzerinde satışla tamamlayan ikinci el oto pazarı, sıfır otomobil fiyatlarının kur artışları nedeniyle artmasıyla bu yıl çift haneli büyüyecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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