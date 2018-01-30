1 milyar TL ciro hedefliyor

Ocak 30, 2018 0 Yorum 73 Okunma
1 milyar TL ciro hedefliyor

Ege Profil ve Pimaş, güçlerini birleştirdi.

Birleşmeyle halka açık pay oranlarını artırdıklarını söyleyen Ege Profil Genel Müdürü Ergün Çiçekçi, “Paylarımızın likiditesini yükselterek küçük yatırımcılara da kazanım sağlayacağız” dedi.

Üretim kapasitesini ve iç pazar hâkimiyetini artıracaklarına da değinen Çiçekçi, 1 milyar TLnin üzerinde ciro hedeflediklerini kaydetti.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap