1 milyar TL ciro hedefliyor
Ege Profil ve Pimaş, güçlerini birleştirdi.
Birleşmeyle halka açık pay oranlarını artırdıklarını söyleyen Ege Profil Genel Müdürü Ergün Çiçekçi, “Paylarımızın likiditesini yükselterek küçük yatırımcılara da kazanım sağlayacağız” dedi.
Üretim kapasitesini ve iç pazar hâkimiyetini artıracaklarına da değinen Çiçekçi, 1 milyar TLnin üzerinde ciro hedeflediklerini kaydetti.
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