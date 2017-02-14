10 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Şubat 14, 2017 0 Yorum 77 Okunma
10 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Doka, yeni ürünlerini Beşinci iskele Kalıp Fuarı’nda tanıttı.

Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, şehirdeki köprü ve viyadük projeleri için geliştirdikleri ‘Doka UniKit’ ile trafikte aksama olmadan inşaat yapılabileceğini kaydetti.

Kiralama parkına yönelik 78 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade eden Özatay, “2017’de 10 milyon Euro yatırımla kiralık ürün parkımızı büyüterek Gebze’deki fabrikamızın içinde depo alanı kuracağız.

Bu yatırım depo alanımızın yüzde 20’sini oluşturacak” dedi.



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