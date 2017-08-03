11 genç yeteneği daha bünyesine kattı
Samsung Electronics, gençlere özel işe alım programını güçlendirmeye devam ediyor. “Discover Samsung” adıyla 2015’ten bu yana devam eden programın 2017 yılı için seçim süreci tamamlandı.
Kayıtların mart ayında yapıldığı programa üniversitelerin dördüncü sınıfında okuyan 3 bine yakın genç başvuru yaptı.
Haziran ayı itibariyle başlayan sürecin sonunda üniversiteden yeni mezun 11 genç Samsung Electronics Türkiye’de işbaşı yapmaya hak kazandı.
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