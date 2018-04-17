110 milyon dolarlık yatırım
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden olan Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’ yatırımına hazırlanıyor.
Kocaeli Körfezi’nde yer alan arazide, standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port için imzalar atıldı. İnşası 2018’de başlayacak olan limanın 2019’da hizmete girmesi planlanıyor.
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