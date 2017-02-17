2017’de hedef perakende
Otomatik depolama ve geri alma sistemleri üreticisi Kardex Remstar, 2016’da Türkiye operasyonlarında yüzde 10 büyüdü.
2017’de de en az yüzde 10 büyüme hedeflediklerini söyleyen Kardex Remstar Ülke Müdürü Emre Yenal, “2017’de perakende sektörüne odaklanacağız.
Düşen kâr marjları ve artan maliyetler karşısında tasarruf etmeyi sağlayacak özel depolama çözümlerimizi perakende sektörünün hizmetine sunacağız” dedi.
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