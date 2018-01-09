2018’e damgamızı vuracağız
Doğtaş Kelebek Mobilya, fark yaratacak çalışmalarla 2018’e damgasını vurmayı hedefliyor.
“Bizim için yeni bir atılımın başlangıcı olan 2017’de güçlü büyüme hikâyesi yarattık” diyen Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, üretim yatırımlarını bitirdiklerini kaydetti.
Serbes; kişiye özel ve inovatif bir yatak ve ev tekstili koleksiyonu hazırladıklarını, yeni markayla piyasaya iddialı giriş yapacaklarını da sözlerine ekledi.
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