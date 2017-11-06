3S Kale’den Sivas’a destek

Kasım 6, 2017 0 Yorum 64 Okunma
3S Kale’den Sivas’a destek

Gayrimenkul geliştirme, yapı ve enerji sektörlerine yatırım yapan 3S Kale Holding’in 5 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı yapıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın şehrin kültürel mimarisini, tarihi dokusunu yansıtan ve adına yakışır bir şekilde tamamlandığını söyledi.

3S Kale Holding YKB Sema Gürün ise “Babamızdan aldığımız feyzle sosyal yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap