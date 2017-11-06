3S Kale’den Sivas’a destek
Gayrimenkul geliştirme, yapı ve enerji sektörlerine yatırım yapan 3S Kale Holding’in 5 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı yapıldı.
Sivas Valisi Davut Gül, Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın şehrin kültürel mimarisini, tarihi dokusunu yansıtan ve adına yakışır bir şekilde tamamlandığını söyledi.
3S Kale Holding YKB Sema Gürün ise “Babamızdan aldığımız feyzle sosyal yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.
Önceki haber Ortadoğu ve Afrika’dan da sorumlu olacak
Sonraki haber Kibar Holding, geleceğe hazırlanıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?