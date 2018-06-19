5 bin aracı riskten koruyacak
Kasko poliçesi olmayan yaklaşık 10 milyon binek ve hafif ticari aracın asistans hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla Tur Assist tarafından piyasaya sunulan Joker hizmet paketi, bu yıl 5 bin araç sahibini daha risklerden korumayı hedefliyor.
Joker, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam, ikame araç, mini onarım, lastik onarım ve ferdi yardım gibi hizmetleri alma imkânı sunuyor.
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