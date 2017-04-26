5 bin kişiye istihdam sağlayacak
Emaar Properties’in İstanbul/Çamlıca’da 2,3 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği Emaar Square Mall, 28 Nisan’da kapılarını açıyor.
Emaar Square Mall ile 5 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Emaar Properties’in Türkiye’deki iştiraki Emaar Türkiye’nin CEO’su Cenk Arson, “Türkiye’deki AVM ziyaretçileri arasında turistlerin oranı yüzde 2.
Bu rakamı 2023 sonunda yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
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