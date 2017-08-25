50 bin çocuğa ulaşacak
Tofaş’ın 2016’da başlattığı Yeni Nesil Tofaş Projesi, ilk yılın sonunda 8-12 yaş arası bin kız ve erkek çocuğun spora başlamasını sağladı.
Projeyle beş yılda 50 bin çocuğa ve ailelerine ulaşılması amaçlanıyor. Tofaş CEO’su ve Tofaş Spor Kulübü Başkanı Cengiz Eroldu, Tofaş Spor Kulübü’nün sportif değerinin yanı sıra önemli bir okul olduğunun altını çizdi.
Eroldu, Tofaş çatısı altında bugüne kadar 3 bin 500 sporcu yetiştirdikleri bilgisini de verdi.
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