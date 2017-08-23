AbbVie’den eğitim seferberliği
AbbVie, ‘Olasılıklar Haftası’ gönüllülük programını bu yıl Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdi.
50 ülkede 50’den fazla projenin hayata geçtiği program kapsamında 2017’de 6 bin AbbVie çalışanı, okullara ve topluma destek olmak için 26 bin saatten fazla gönüllü olarak çalıştı.
AbbVie Türkiye Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Figen Şamdancı, “Çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunarak başarılarını desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.
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