Acenteleri dünyaya entegre ediyor

Mayıs 1, 2017 0 Yorum 61 Okunma
Acenteleri dünyaya entegre ediyor

Havayolları internet rezervasyon motoru ve teknoloji çözümleri sağlayıcısı Amadeus, Türkiye’deki seyahat acentelerini dünyaya entegre etmeyi hedefliyor.

Türkiye’de 1994’ten beri faaliyet gösteren Amadeus Türkiye’nin genel müdürü Eric Willems, “Türkiye’de binden fazla anlaşmalı turizm acentemiz ve 4 bin 900’den fazla rezervasyon terminalimiz var. Bu rakamlarla Türkiye’de pazar lideriyiz” dedi.



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