Acıbadem ve GBG’den işbirliği

Aralık 23, 2016 0 Yorum 11 Okunma
Acıbadem ve GBG’den işbirliği

Acıbadem Sağlık Grubu ve Global Benefits Group’un işbirliğiyle, Bağımsız Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde yaşayan en az 300 milyon kişinin kaliteli tedaviye ulaşması mümkün hale gelecek.

Anlaşmanın dikkat çeken yönünün, sigorta sektöründe ilk kez, yalnızca Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde hizmet alınmasına yönelik poliçe hazırlanması olduğu belirtiliyor.



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