Adı, Tarsus Amerikan’da yaşayacak
Kayseri’de 1871’de açılıp 1967’de kapanan, Türkiye’nin ilk Amerikan okulları arasında yer alan Talas Amerikan Ortaokulu’nun (TAO) adı, kardeş okulu Tarsus Amerikan Koleji’nde (TAC) yaşayacak.
TAC’nin bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), 2013’te tamamlanan TAC’nin yeni kampüs alanına, Talas adının yaşatılması amacıyla Talas Kampüsü adını verdi. TAC ve TAO mezunlarının buluştuğu Homecoming etkinliğinde, kampüse Talas Kampüsü tabelası asıldı.
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