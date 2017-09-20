Akbank, bin gönüllü genç arıyor
Akbank, ‘Şehrin İyi Hali’ gönüllülük AKBANK projesiyle bin gönüllü genci Türkiye genelinde topluma katkı projeleri yürütmeye davet ediyor.
2 Ekim’e kadar başvuruların devam edeceği projelerde yer alacak bin genç; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), TURMEPA (Deniz Temiz Derneği), Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı, Hayat Sende Derneği ve Çorbada Tuzun Olsun Derneği işbirlikleriyle birçok topluma katkı projesini hayata geçirecek.
Ayrıca gençler, Bonobo Konseri’nde Akbank’ın davetlisi olacak.
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