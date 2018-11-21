Akbank’tan 50 bin öğrenciye destek
Akbank, 70’inci yılında eğitime destek olmak amacıyla İhtiyaç Haritası Platformu ile işbirliği yaptı ve ‘Bir Gülüşün Yetmiş’ adında bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.
#Birgülüşün70 hashtag’iyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gülümseyen fotoğraflar ya da birgulusun70.com’a girip bırakılan her bir gülücük eğitime desteğe dönüştü.
Bu kapsamda, Türkiye çapında öğretmenlerin İhtiyaç Haritası Platformu’na girdiği kitap ve kırtasiye talepleri, okulların başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Böylece ‘Gülümseme sizden, eğitime destek Akbank’tan’ diyen Akbank, Türkiye’nin 50 ilinde 141 okulda öğrenim gören 50 bin öğrencinin kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.
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