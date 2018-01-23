Akbaş Şehitliği açıldı

Ocak 23, 2018 0 Yorum 104 Okunma
Akbaş Şehitliği açıldı

Gelibolu Yarımadası’nda milli park sınırlarında yer alan sekiz köyü, Eceabat ilçesi ve 57’inci Alay Şehitliği’ni ‘Tarihe Saygı Projesi’ kapsamında rehabilite eden OPET, Akbaş Şehitliği’ndeki çalışmalarını da tamamladı.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Şehit asker sayısına göre küçük kalan sembolik şehitliğimizi, ziyaretçilerin rahatlıkla dolaşabilmesine olanak verecek hale getirdik” dedi.



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