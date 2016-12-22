Anel Grup’tan iki önemli proje

Aralık 22, 2016 0 Yorum 37 Okunma
Anel Grup’tan iki önemli proje

Anel Grup, Katar’da yapımına başlanan 28 kilometre uzunluğundaki ‘Qatar Rail Red Line Güney Metro’ ve’Güney Yükseltilmiş Hemzemin’ projelerinin elektrik ve mekanik işleri için çalışmalarına başladı.

Toplam 181 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek her iki proje, Körfez bölgesinin en önemli ulaşım ve altyapı projeleri arasında gösteriliyor.



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