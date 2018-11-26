Ankara Start-Up Zirvesi 16 Aralık’ta
Bilkent Genç Girişimciler Kulübü’nün her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği girişimcilik ekosisteminin etkin bir parçası olan Ankara Start-Up Zirvesi, bir kez daha girişimcilik dünyasının gözde isimlerini bir araya getiriyor.
Bugüne kadar zirveden çıkan start up’ların toplam değerlemesinin 200 milyon TL geçmesinin yanı sıra bu start up’lardan iki tanesi de San Fransisco Silikon Vadisi’nde faaliyetlerine devam ediyor.
Geçen yıllarda birçok girişimcinin fikirlerini topluluklara aktarmasında aracı olmuş Ankara Start-Up Zirvesi; Connected2.me, Obilet, Youthall, Ganipara, Seyisco ve iCaked gibi dev start upların da doğuşuna tanıklık etti. Bu yıl 12’ncisi, 16 Aralık’ta Bilkent Otel’de gerçekleşecek Ankara Start-Up Zirvesi’ne 100’ü aşkın başvurudan yirmi tanesi zirveye çağırıldı.
Bu girişimler zirvede fikirlerini pazarlama şansını yakalarken ön eleme sonucu bu başvurulardan yalnızca sekizi ‘Start up Battle’ finaline kalarak jüri karşısına çıkacak. Geriye kalan 12 ekip ise ‘Elevator Pitch’de sahne alarak projelerini yalnızca bir dakikada anlatacak.
Daimi partnerliğini Bilkent Cyberpark’ın üstlendiği, ODTÜ Teknokent’in stratejik partner olarak yer aldığı bu etkinlikle start uplar; Bilkent Cyberpark bir yıllık ofis ödülü, Bilkent Cyberpark altı ay atölye, ODTÜ Teknokent kuluçkası, üç ekip ise Growth Circuit yedi aylık San Francisco Programı ödüllerini kazanma şansı yakalayacak.
Biletler, [http://www.ankarstartup.com’dan]www.ankarastartup.com’dan alınabilir.
girişimciliğin kalbi burada atacak