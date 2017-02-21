AR-GE ihracatında yüzde 11 büyüdü
İTÜ ARI Teknokent, 2016’da AR-GE ihracatında 2015’e oranla yüzde 11 büyüme yakaladı. AR-GE ihracatında en çok büyüme yüzde 447 ile biyo teknolojide ve yüzde 294 ile çevre teknolojilerinde oldu.
Büyüyen diğer sektörler enerji, elektronik, bilgi ve iletişim teknolojileri ve otomotiv olarak sıralandı. 2016’da 250 şirketle ekonomiye değer kattıklarını söyleyen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, “Türkiye’de ticarileşebilir AR-GE kültürünü yaymak teknokentlerin temel hedefi” dedi.
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