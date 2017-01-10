AR-GE’ye 120 milyon dolar harcadı

Ocak 10, 2017 0 Yorum 31 Okunma
AR-GE’ye 120 milyon dolar harcadı

Huavvei, gelecek yıl Avrupa’daki AR-GE merkezleriyle işbirliği yapıp Türkiye’deki AR-GE merkezinin bir hub olmasını hedefliyor.

Türkiye, şirketin yazılım ve inovasyon alanında dünyadaki ikinci ARGE merkezi konumunda. Huawei Türkiye AR-GE Merkezi Direktörü Wu Lianqing, “2010’dan beri, Huavvei Türkiye AR-GE Merkezi 120 milyon dolardan daha fazla yatırım yaparak sürekli büyüme gösteriyor ve 400’den fazla nitelikli Türk mühendisini istihdam ediyor” diye konuştu.



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