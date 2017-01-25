Arabam.com’dan ikinci ele özel çözüm

Ocak 25, 2017 0 Yorum 27 Okunma
Arabam.com’dan ikinci ele özel çözüm

Arabam.com, AutoClub işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni kampanyasıyla ikinci el araçlarda hijyen ve temizlik problemini ortadan kaldırıyor.

Bu kapsamda,‘Boya Koruma + Detaylı İç Temizlik + Ozonla Dezenfeksiyon’ hizmetlerini içeren çoklu paket 289 TL’ye alınabiliyor. Ayrıca ‘Ozonla Dezenfeksiyon’ uygulaması, AutoClub Uygulama Merkezleri’nde ücretsiz yaptırılabiliyor.



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