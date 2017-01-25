Arabam.com’dan ikinci ele özel çözüm
Arabam.com, AutoClub işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni kampanyasıyla ikinci el araçlarda hijyen ve temizlik problemini ortadan kaldırıyor.
Bu kapsamda,‘Boya Koruma + Detaylı İç Temizlik + Ozonla Dezenfeksiyon’ hizmetlerini içeren çoklu paket 289 TL’ye alınabiliyor. Ayrıca ‘Ozonla Dezenfeksiyon’ uygulaması, AutoClub Uygulama Merkezleri’nde ücretsiz yaptırılabiliyor.
Önceki haber TÜRKONFED'in başına Şükrü Ünlütürk mü geçecek?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?