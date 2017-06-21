Arkas, filosunu büyütüyor
Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip Arkas, gemi yatırımlarına devam ediyor. Arkas Deniz Ticaret Filosu, dört yeni geminin alınmasıyla 51 konteyner gemisine ulaştı ve toplam TEU kapasitesi ise 95 bine yaklaştı.
Yılbaşından bu yana toplamda 6 konteyner gemisinin katıldığı Arkas Deniz Ticaret Filosu, yüzde 20 büyümeyle 94 bin 662 TEU kapasiteye ulaştı ve 7 yakıt ikmal tankeri ile beraber 58 gemilik bir filo haline geldi.
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