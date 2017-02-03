Arkas Holding’ten Victor Vasarely sergisi

Şubat 3, 2017 0 Yorum 53 Okunma
Arkas Holding’ten Victor Vasarely sergisi

Arkas Holding, Victor Vasarely’nin geniş çaplı retrospektif sergisini 2 Şubat -31 Mart’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Arkas Holding YKB Lucien Arkas’ın girişimleri ve uluslararası sanat kurumlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide, sanatçının 1950 ve 1960’lara ait ikonik çalışmalarının yanı sıra, afiş ve üç boyutlu çalışmaları, duvar halıları ve mimari tasarımları yer alacak.



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