Arkas, Sumitomo işbirliği

Ekim 30, 2018 0 Yorum 226 Okunma
Arkas, Sumitomo işbirliği

Arkas Petrol, Japon Sumitomo ile sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gemi yakıtı olarak Türkiye ve çevresindeki denizlerde kullanılmaya başlaması amacıyla ortak bir protokole imza attı.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda geleceğe yönelik yatırım yapmak ve öngörülü olmak hem bize hem ülkemize hem müşterilere değer katan yanımız” dedi.



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