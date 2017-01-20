Arkas’tan 2017 sergileri
Arkas Koleksiyonu, ‘Işığın Ustaları’ ile 18 Ocak-31 Mart tarihleri arasında İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşuyor.
‘Işığın Ustaları’ sergisini, Arkas Holding önderliği ile Türkiye’ye getirilen, 2 Şubat- 31 Mart tarihleri arasında İstanbul’da Tophane-i Amire’de yapılacak ve 10 Nisan’da İzmir’e taşınacak olan Victor Vasarely Türkiye Retrospektifi sergisi takip edecek.
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