Arkas’tan 2017 sergileri

Ocak 20, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Arkas’tan 2017 sergileri

Arkas Koleksiyonu, ‘Işığın Ustaları’ ile 18 Ocak-31 Mart tarihleri arasında İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşuyor.

‘Işığın Ustaları’ sergisini, Arkas Holding önderliği ile Türkiye’ye getirilen, 2 Şubat- 31 Mart tarihleri arasında İstanbul’da Tophane-i Amire’de yapılacak ve 10 Nisan’da İzmir’e taşınacak olan Victor Vasarely Türkiye Retrospektifi sergisi takip edecek.



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