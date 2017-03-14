Arte Cerrahi Hastanesi açıldı
Ankara/Çayyolu’nda hizmet sunulan ARTE Tıp Merkezi, Arte Cerrahi Hastanesi olarak hizmet alanını genişletti. Hastane, donanımlı ameliyathanelere, yoğun bakım ünitesine, doğumhaneye ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip 75 yataklı butik hastane olarak tasarlandı.
Arte Cerrahi Hastanesi’nin genel müdürü Oğuz Engiz, hastanede kalp, diyabet, yüksek tansiyon, KOAH, spastik kolon ve obezite gibi kronik hastalıkların takip ve tedavisinde özel bir ekibin hizmet vereceğine dikkat çekti.
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