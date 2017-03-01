Arzum OKKA Minio, Ambiente’de
Frankfurt’ta düzenlenen züccaciye, ev dekorasyonu ve hediyelik eşya fuarı Ambiente’ye bu yıl 14’üncü kez katılan Arzum, yeni Türk kahvesi makinası Arzum OKKA Minio ile ilgi çekti.
Arzum, fuar boyunca standında Türk kahvesi ikramları yaptı. Arzum OKKA Minio Haus & Garten’ın testlerinden geçerek ‘Sehr Gut’ (En İyi Ürün) belgesine layık görülürken Plus X Award’da ise tasarım ve kullanım kolaylığı ödüllerinin sahibi oldu.
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