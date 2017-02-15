Avrupa ve Japon etkileri ‘Serenity’de
Rolls-Royce Motor Cars Bespoke tasarım ekibi, tek seferlik kişiye özel lüks bir otomobil tasarladı.
Bespoke ekibi ‘Serenity’ adını verdikleri bu otomobilde, Rolls-Royce otomobillerinin gösterişli iç tasarımlarından ilham aldıklarını belirtirken aynı zamanda Avrupa mobilyası ile Japon Kraliyet Kimono özelliklerini birleştirerek iç yapıya uyguladıklarını kaydetti.
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