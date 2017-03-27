Bahçeşehir Koleji Kanada’da

Mart 27, 2017 0 Yorum 79 Okunma
Bahçeşehir Koleji Kanada’da

Bahçeşehir Koleji, Kanada’da Fulford Academy’yi bünyesine kattı.

Bahçeşehir Koleji’nin uluslararası alandaki ilk, toplamdaki 100’üncü kampüsü olan Kanada kampüsü, başta Türkiye’den olmak üzere tüm dünyadan öğrencilere, yedinci sınıftan itibaren ‘İngilizce Odaklı Farklılaştırılmış Kanada Eğitim Müfredatı’ uyguluyor.

Öğrenciler kültürler arası ortamda, Kanada eğitim sistemi kapsamında akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerle zenginleştirilmiş eğitim görüyor.



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