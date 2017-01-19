Bahçeşehir’den ‘Akademik Kurul’

Ocak 19, 2017 0 Yorum 36 Okunma
Bahçeşehir’den ‘Akademik Kurul’

Bahçeşehir Okulları, organizasyon yapısını güçlendiren bir adım attı ve bünyesinde Akademik Birimler Kurulu’ oluşturuldu.

Doç. Dr. Sencer Çorlu başkanlığında çalışmalarına başlayan Akademik Birimler Kurulu’nda Bahçeşehir Okulları genel müdür yardımcıları Dr. Özge Aslan ve Hale Güneş ile BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağla Garipağaoğlu yer alıyor.



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