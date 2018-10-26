BCTR, fırsat yaratacak
Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde kurulan ve haziran ayında duyurusu gerçekleşen Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) 32 üyeye ulaştı.
Blockchain Türkiye Platformu’nun yürütme kurulu üyelerinden biri de Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko oldu.
“Blockchain getirdiği teknolojik olanaklardan ziyade gerektirdiği farklı düşünce yapısı ve yeni iş modelleri ile bugüne kadarki gelişmelerden farklılaşıyor” diyen Soner Canko, bu yeni düşünce yapısını anlayıp benimsemeden gelecekte var olmanın mümkün olmayacağını söyledi.
Canko, bu düşünceden hareketle kurulan BCTR’yi farklı sektörlerden oyuncuları aynı masa etrafında buluşturmaya imkân sağlaması nedeniyle Türkiye için büyük bir fırsat olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.
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