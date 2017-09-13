Beymen’den ‘cadde’ yatırımı
Beymen, 25 milyon TL’lik yatırımla Bağdat Caddesi’nde Beymen Suadiye 481’i hayata geçirdi.
5 bin metrekarelik bir alana yayılan Beymen Suadiye 481’de, 20 farklı ürün kategorisiyle 700’ü aşkın dünya markasının ürünleri yer alıyor.
Boyner Grup’un perakende operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve Beymen CEO’su Elif Çapçı, Beymen Suadiye’de ilk yıl 100 milyon TL ciro hedeflediklerini kaydetti.
Çapçı, “Beymen Suadiye ile Anadolu yakasında bir ^Rönesans’a tanıklık edeceğiz” dedi.
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