Bilkent’ten ‘BusinessPoint’ 17-18 Mart’ta
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü, gerçek iş hayatını en iyi şekilde simüle edebilme amacı taşıyan ‘BusinessPoint’ etkinliğini 17-18 Mart’ta İstanbul’da düzenleyecek.
Beş farklı aşamadan oluşan etkinlikte, beş katılımcıdan oluşacak takımlar her aşamada farklı alanlara yönelik vakalar için çözüm önerileri geliştirecek ve sponsor şirketlerden gelen yetkililere çözüm önerilerini sunacak.
‘Marketing Point’, ‘Finance Point’ ve ‘Crisis Point’ aşamaları iki gün boyunca oturumlar şeklinde düzenlenecek ve ardından önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilen 60 katılımcının en başarılı ilk 20’si ‘Elevator Pitch’ olarak adlandırılan ve beş dakika süren, şirket yetkililerini ikna etme becerilerini ölçen bir aşamaya girmeye hak kazanacak.
‘Elevator Pitch’ aşamasından sonra seçilen ilk 10 katılımcının beşerli takımlara ayrılmasıyla final aşamasına geçilecek.
Detaylı bilgi için www.orbilkent.org ziyaret edilebilir.
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