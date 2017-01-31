Boeing’den 100’üncü yıl belgeseli

Ocak 31, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Boeing’den 100’üncü yıl belgeseli

Boeing, 100 yılı aşkın tarihçesini anlattığı, beş bölümden oluşan ‘Havacılık ve Uzay Çağı’ belgeseli hazırladı.

İlk bölümü 21 Ocak Cumartesi saat 15:10’da, Airport işbirliğiyle Habertürk’te yayınlanan belgeselin diğer bölümleri 28 Ocak, 4 Şubat, 11 Şubat ve 18 Şubat’ta, aynı saatte ve aynı kanalda gösterilecek.

Boeing’in 100’üncü yılı hakkında bilgi için www. boeing100.com adresi ziyaret edilebilir.



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