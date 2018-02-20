Boğaziçi Yatırımcı Akademisi, 2-3-4 Mart’ta
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü (BUİK), öğrencilerin ‘Nasıl bilinçli yatırım yapılır?’ sorusunu cevaplamak üzere Boğaziçi Yatırımcı Akademisi’nin üçüncüsünü düzenliyor.
Boğaziçi Yatırımcı Akademisi, 2-3-4 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü İbrahim Bodur Oditoryumu’nda gerçekleşecek.
Boğaziçi Yatırımcı Akademisi’nde bu yıl Açıl Sezen, Ahmet Mergen, Ateşan Aybars, Baki Atılal, Burak Kanlı, Cüneyt Paksoy, Tuğberk Çitilci ve daha birçok isim temel analiz, teknik analiz, davranışsal finans, piyasa analizi, VİOP ve FOREX gibi yatırım konusunda çeşitli oturumlara konukluk edecek.
Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye, http:// yatirimciakademisi.buik.net adresinden ulaşılabilir.
Önceki haber Lenovo’nun yatırım iş grubu Türkiye’ye gelir mi?
Sonraki haber Bayer girişimcileri destekliyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?