Bütçeye 70 milyon TL’lik katkı
Vodafone, geleneksel Ramazan kampanyalarına bu yıl da devam ediyor.
‘Türkiye’nin ilk Dijital Bereket Paketi’ konseptiyle hayata geçirilen kampanya, Vodafone’a gelen abonelere seçtikleri tarifelere ek olarak ücretsiz alabilecekleri, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan, üç ay geçerli kapsamlı bir paket sunuyor.
Vodafone Türkiye icra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bu paketle ailelerin bütçesine 70 milyon TL’lik katkı sağlamayı hedeflendiklerini kaydetti.
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