Caffe Nero’nun hedefi 60 mağaza
Türkiye’de 10’uncu yılını dolduran Caffe Nero, yatırımlarını sürdürüyor.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, İstanbul/Bağdat Caddesi, Bahariye ve Kadıköy’de yeni mağazalar açan Caffe Nero, Premier Kampüs, Ritim İstanbul ve Emaar Square Alışveriş Merkezi’nde de yer alacak.
“Türkiye özel bir pazar, çünkü İngiltere dışındaki ilk yurtdışı mağazamızı 2007’de İstanbul’da açtık” diyen Caffe Nero Group CEO’su Gerry Ford, yıl sonu hedeflerinin Türkiye’deki mağaza sayısını 50’den 60’a çıkarmak olduğunu söyledi.
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