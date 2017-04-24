CaseCampus başladı
Endeavor Derneği’nin Akbank ana sponsorluğunda hayata geçirdiği CaseCampus Programı, Bahar 2017 Dönemi’nde İstanbul ekosistemindeki girişimciliği hareketlendirmeyi ve girişimci olmak isteyen gençleri cesaretlendirmeyi amaçlıyor.
35 farklı üniversiteden 75 yeni girişimci adayıyla 10 hafta sürecek programla, girişimcilik olgusunun online modüller ve yüz yüze konferanslar aracılığıyla Türkiye’de yaygınlaştırılması planlanıyor.
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