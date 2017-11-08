CERN’in tercihi ASAŞ oldu

Kasım 8, 2017 0 Yorum 108 Okunma
CERN’in tercihi ASAŞ oldu

Geçen yıl Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk AR-GE merkezini kuran ve haberleşme uyduları için eksenel oluklu alüminyum ısı boruları üreten ASAŞ Alüminyum, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) yürütülen bir proje kapsamında açılan iki ihaleyi kazandı.

Böylece ASAŞ, CERN’in alüminyum sektöründeki ilk ve tek Türk tedarikçisi oldu. ASAŞ, CERN’in kullanacağı özel imalat alüminyum boruları ve panelleri üretmek üzere prototip çalışmalarına başladı.



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