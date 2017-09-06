CI için geri sayım başladı
12’inci Contemporary İstanbul (CI), 14-17 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Bu yıl birçok sanat kurumunun ve galerisinin sergileriyle eş zamanlı olarak gerçekleşecek çağdaş sanat fuarı, 20’den fazlası ilk defa katılan toplam 74 galeriden yaklaşık bin 500 sanat eserini sergiliyor olacak.
CI, Akbank desteği ve Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.
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