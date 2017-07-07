Çimento ihracatında İsrail yükselişte

Temmuz 7, 2017 0 Yorum 61 Okunma
Çimento ihracatında İsrail yükselişte

Türkiye Müstahsilleri Birliği (TÇMB), 2017 ilk çeyrek verilerini paylaştı.

Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 13,4’ü ihraç edildi. Mart ayının ihracat lideri Suriye, en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke İsrail oldu.

TÇMB YKB M. Şefik Tüzün, “Mart ayında toparlanmaya başlayan satışların yılın diğer aylarında yükselen ivmeyle süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.



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