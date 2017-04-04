Çimentoda Avrupa lideriyiz

Nisan 4, 2017 0 Yorum 89 Okunma
Çimentoda Avrupa lideriyiz

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), Türk çimento sektörünün son 10 yılda üretimini yüzde 50 artırarak Avrupa lideri olduğunu açıkladı.

Dünya çimento üretiminde ilk beşte yer alan Türk çimento sektörünü değerlendiren ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, “2016’da 77 milyon ton üreten sektörümüz, iç pazardaki ihtiyacı karşılarken ihracat da yapıyor” dedi.

Ünal, üretimde yerli hammadde kullandıklarını, cari açık yaratmayan hatta cari açığı kapatan bir sektör olduklarını söyledi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap