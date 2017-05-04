Clariant’tan üretim tesisi
Özel kimyasallar alanında faaliyet gösteren İşviçreli kimya şirketi Clariant, Türkiye’deki mevcut üretim kapasitesini artırmak ve varlığını güçlendirmek amacıyla Balıkesir’deki Fonksiyonel Mineraller İş Birimi bünyesinde yeni ağartma toprağı üretim tesisini açtı.
Clariant Türkiye ve Ortadoğu Fonksiyonel Mineraller İş Birimi Arıtma Bölümü Satış Müdürü Osman Çalışır, “Yeni tesisten, belirlediğimiz bazı pazarlara Tonsil ürünlerimizin ihracatına da başlayarak Türkiye’nin ihracat gücüne önemli katkılar sunacağız” dedi.
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