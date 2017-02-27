Comodo’dan gelişmiş koruma

Şubat 27, 2017 0 Yorum 72 Okunma
Comodo’dan gelişmiş koruma

Comodo,‘Comodo Gelişmiş Uç Nokta Koruması (AEP)’ ürününü kullanıma hazırladı. Ürün, dosyasız zararlı yazılım saldırılarına karşı koruma ve uzaktan kontrol gibi özellikler içeriyor.

Comodo’nun CEO’su ve kurucusu Melih Abdulhayoğlu, “Siber tehditleri durdurmanın yolu, Comodo’nun Gelişmiş Uç Nokta Güvenliği gibi bilinmeyen dosyaların bilgisayar kaynaklarına kontrolsüz erişim sağlamasını engelleyen bir oto-sınırlama platformuna geçilmesi” değerlendirmesini yaptı.



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